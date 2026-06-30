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„Ich bin haaß“

Hitze: Grüne kritisieren Untätigkeit der Regierung

Innenpolitik
30.06.2026 11:40
Leonore Gewessler (Grüne) hat der Bundesregierung vorgeworfen, zu wenig beim Hitze- und ...
Leonore Gewessler (Grüne) hat der Bundesregierung vorgeworfen, zu wenig beim Hitze- und Klimschutz zu tun.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
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Von krone.at

Grünen-Chefin Leonore Gewessler hat der Bundesregierung Untätigkeit beim Hitzeschutz vorgeworfen. Diese mache auch langfristig beim Klimaschutz zu wenig, sagte Gewessler. „Ich bin haaß, wie man auf Wienerisch sagt.“ 

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Insbesondere kritisierte sie Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ). Hanke halte an einem „Autobahn-Prestige-Projekt der Wiener SPÖ“ fest, sagte die Politikerin in Bezug auf die geplante Lobau-Autobahn.

Besonders benachteiligt sind laut der Abgeordneten derzeit Menschen, „die sich keine Klimaanlage oder ein Haus am See leisten können“. Menschen mit geringem Einkommen seien von extremer Hitze besonders betroffen. Bund, Länder und Gemeinden müssten Hitzeschutzräume in allen Gemeinden errichten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser schützen sowie der Bevölkerung den Zugang zu Freibädern an Hitzetagen erleichtern. Weitere Forderungen Gewesslers sind Kühlungssysteme in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten sowie mehr Beschattung und Begrünung von Städten.

Umweltminister Norbert Totschnig
Umweltminister Norbert Totschnig(Bild: Eva Manhart)

Totschnig: „Setzen seit Jahren auf Anpassung“
„Wenn die ÖVP, SPÖ und NEOS nichts tun, erleben wir derzeit den kühlsten Sommer unseres restlichen Lebens“, sagte Gewessler. Das Umweltministerium wies unterdessen darauf hin, dass bereits auf Maßnahmen wie Gebäudesanierung und Begrünung gesetzt werde. „(...) Wir setzen seit Jahren auf systematische Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel – nicht nur dann, wenn es heiß ist, sondern an 365 Tagen im Jahr. Besonders wichtig sind Investitionen in die thermische Sanierung von Gebäuden, eine sichere Trinkwasserversorgung, Beschattung und Begrünung sowie kühlende Wasserflächen und Hitzeaktionspläne auf Gemeindeebene (...)“, sagte Umweltminister Norbert Totschnig am Dienstag in einer Aussendung.

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In den vergangenen Tagen waren in Österreich stets neue Höchstwerte gemessen worden. In Wien hatte es am Sonntag beispielsweise 39,7 Grad Celsius. Für den heutigen Dienstag sind österreichweit Höchstwerte zwischen 28 und 37 Grad Celsius prognostiziert. Ab Mittwoch soll es vergleichsweise kühler werden.

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