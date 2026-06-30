Hitze: Grüne kritisieren Untätigkeit der Regierung

Totschnig: „Setzen seit Jahren auf Anpassung“

„Wenn die ÖVP, SPÖ und NEOS nichts tun, erleben wir derzeit den kühlsten Sommer unseres restlichen Lebens“, sagte Gewessler. Das Umweltministerium wies unterdessen darauf hin, dass bereits auf Maßnahmen wie Gebäudesanierung und Begrünung gesetzt werde. „(...) Wir setzen seit Jahren auf systematische Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel – nicht nur dann, wenn es heiß ist, sondern an 365 Tagen im Jahr. Besonders wichtig sind Investitionen in die thermische Sanierung von Gebäuden, eine sichere Trinkwasserversorgung, Beschattung und Begrünung sowie kühlende Wasserflächen und Hitzeaktionspläne auf Gemeindeebene (...)“, sagte Umweltminister Norbert Totschnig am Dienstag in einer Aussendung.