So schützen Sie Ihr Haustier vor einer Überhitzung

Für Katzenhalter

Katzen kommen mit Hitze meist etwas besser zurecht, da sie instinktiv kühle Rückzugsorte aufsuchen. Dennoch brauchen auch sie ausreichend frisches Wasser und Aufmerksamkeit. Katzen geben Wärme nur in geringem Ausmaß über die Haut ab. Eine wichtige Rolle spielen dabei die wenig behaarten Pfoten. Viele Katzen tauchen neugierig ihre Pfoten ein und verschaffen sich so Erleichterung. Schwimmende Bälle oder Spielzeug können zusätzlich den Spieltrieb anregen.