Schande von Gijon 2.0? – Wie‘s damals wirklich war

Nach einem dramatischen WM-Spiel diskutieren unsere Experten mit WM-Teilnehmer Josef Degeorgi die hitzigen Ereignisse rund um Österreichs 3:3 gegen Algerien. War das Spiel wirklich die moderne Version der „Schande von Gijón“ und wie groß ist die Chance auf das Achtelfinale. Degeorgi war übrigens in Gijon mit dabei und schildert die damaligen Ereignisse!