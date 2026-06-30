Nachbesprechung: DFB-Debakel und Nagelsmann-Aus?

Oje, lieber DFB! Julian Nagelsmann verpokert sich bei der Weltmeisterschaft und muss bereits nach dem Sechszehntel-Finale die Koffer packen. In „Sportkrone Inside“ thematisieren wir mögliche Nachfolge-Kandidaten sofern der Trainer Geschichte ist. Außerdem blicken wir auf die Selecao, die das Spiel gegen Japan dreht sowie die packende Begegnung zwischen den Niederlanden und Marokko. Hinzu kommt ein ÖFB-Update mit dem Fahrplan bis zum Spanien-Spiel.