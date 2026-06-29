Halbjahresbilanz

Glawischnig ortet Postenschacherei in Republik

Das Duell: Glawischning vs Mölzer
29.06.2026 21:45
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Im Politik-Duell ziehen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer eine politische Halbjahresbilanz. Glawischnig kritisiert die ausbleibende Umsetzung der Bundesheer-Reform: Das Heer sei ein halbes Jahr „herumgeschubst und von der Politik zerredet“ worden. Nach dem Urteil gegen Ex-ÖVP-Klubobmann August Wöginger diskutieren beide zudem über Amtsmissbrauch und die politische Lage. Mölzer spricht von einem schlechten Halbjahr für Österreich, aber einem guten für die FPÖ. Glawischnig sieht den Postenschacher weiterhin als zentrales Problem.

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