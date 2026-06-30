„Sie ist das, was eigentlich die SPÖ sein sollte“

„Zusammenräumen und schwitzen“ steht am Montag bei Christoph Fasching am Programm. Der Vortag war kräftezehrend, die Nacht kurz: Um 3.30 Uhr öffnete sein Gasthaus an der Grazer Triester Straße für das WM-Spiel gegen Algerien. Mit Abpfiff wurde man dann zum Wahllokal für den Sprengel 0516. Hier kennt jeder jeden, „es ist wie ein Dorf“, sagt er.