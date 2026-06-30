„Sie ist das, was eigentlich die SPÖ sein sollte“

Graz-Gries ist das KPÖ-Revier schlechthin. Nicht nur ist in der Lagergasse die Parteizentrale angesiedelt, auch Chefin Elke Kahr wohnt privat dort und ist in der Triestersiedlung aufgewachsen. Mit 49 Prozent erreichte die KPÖ bei der Wahl am Sonntag in Gries den höchsten Wert unter allen 17 Grazer Bezirken. Unterwegs in Kahrs Hochburg.
„Zusammenräumen und schwitzen“ steht am Montag bei Christoph Fasching am Programm. Der Vortag war kräftezehrend, die Nacht kurz: Um 3.30 Uhr öffnete sein Gasthaus an der Grazer Triester Straße für das WM-Spiel gegen Algerien. Mit Abpfiff wurde man dann zum Wahllokal für den Sprengel 0516. Hier kennt jeder jeden, „es ist wie ein Dorf“, sagt er.
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