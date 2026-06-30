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Wieder Todesopfer

Baby stirbt bei Drohnenangriff auf Region Moskau

Außenpolitik
30.06.2026 11:39
Insgesamt 400 Drohnen sollen auf Russland abgefeuert worden sein.
Insgesamt 400 Drohnen sollen auf Russland abgefeuert worden sein.(Bild: Krone-Collage/Exilenova+)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff ist bei Moskau nach russischen Behördenangaben ein sechs Monate altes Baby getötet worden.

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Eine Drohne habe ein Wohnhaus in der Stadt Jegorjewsk 100 Kilometer südöstlich von Moskau in Brand gesetzt, teilte der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, am Dienstag in sozialen Netzwerken mit. Das Baby sei zusammen mit einem weiteren Kind und zwei anderen Überlebenden aus dem Gebäude gerettet worden, jedoch auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.

60 Drohnen seien über Orten rings um die Hauptstadt abgeschossen oder elektronisch ausgeschaltet worden, schrieb Worobjow. Angaben über Ziele und Treffer gab es weder offiziell noch in sozialen Netzwerken. Am 18. Juni hatten ukrainische Drohnen bei einem massiven Angriff den Ring der Luftverteidigung um Moskau durchbrochen und eine Raffinerie in der Hauptstadt getroffen.

Mann stirbt in Belgorod
Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, landesweit seien in der Nacht auf Dienstag 419 ukrainische Drohnen abgefangen worden. Im Gebiet Belgorod, das direkt an die Ukraine grenzt, kam nach örtlichen Angaben bei einem Drohnenangriff ein Mann ums Leben, vier Personen wurden verletzt.

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