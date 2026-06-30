Baby stirbt bei Drohnenangriff auf Region Moskau

Eine Drohne habe ein Wohnhaus in der Stadt Jegorjewsk 100 Kilometer südöstlich von Moskau in Brand gesetzt, teilte der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, am Dienstag in sozialen Netzwerken mit. Das Baby sei zusammen mit einem weiteren Kind und zwei anderen Überlebenden aus dem Gebäude gerettet worden, jedoch auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.