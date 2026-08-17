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Pyrotechnik aus Auto geworfen – für Videos

Kärnten
17.08.2026 21:02
Die Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) rückten in Möllbrücke aus, nachdem ...
Die Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) rückten in Möllbrücke aus, nachdem schussähnliche Knallgeräusche wahrgenommen worden waren.(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Über zwei Tage zog sich ein Rätsel in Oberkärnten. Nachdem schussähnliche Knallgeräusche wahrgenommen worden waren, die Sondereinheiten der Polizei ausgerückt waren, stießen die Beamten auf drei Jugendliche. Sie hatten aus Spaß mit Pyrotechnik gespielt und alles gefilmt.

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Schon am Sonntag gegen 23 Uhr werden im Bereich Möllbrücke im Bezirk Spittal an der Drau mehrere schussähnliche Knallgeräusche wahrgenommen – von Ohrenzeugen und einer Polizeistreife. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um Schüsse aus einer Waffe handelt, werden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet; weitere Polizeistreifen sowie das Einsatzkommando Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) werden hinzugezogen. Die Ursache der Geräusche kann aber nicht lokalisiert werden.

Zweiter Tatort
In der Nacht auf Montag gegen 3.45 Uhr knallt es wieder, diesmal direkt in Spittal. Wieder wird eine Fahndung eingeleitet. Die Polizei kontrolliert auch ein Auto mit einem 19-Jährigen sowie zwei Jugendlichen im Alter von 17 und 16 Jahren, alle aus dem Bezirk Spittal.

Gezündet und aus Auto geworfen
Im Fahrzeug werden mehrere pyrotechnische Gegenstände vorgefunden. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass sich die drei Personen zuvor im Bereich Möllbrücke und Lendorf aufgehalten haben. Sie stehen im Verdacht, pyrotechnische Gegenstände auf öffentlichen Straßen gezündet und teilweise aus einem fahrenden Pkw geworfen zu haben. Die Vorfälle sollen von den Beteiligten gefilmt und anschließend verbreitet worden sein.

Die drei Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und zeigten sich bei ihren Einvernahmen teilweise geständig. 

Sie gaben an, aus Spaß und zur Provokation gehandelt zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.

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