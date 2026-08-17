Pyrotechnik aus Auto geworfen – für Videos

Schon am Sonntag gegen 23 Uhr werden im Bereich Möllbrücke im Bezirk Spittal an der Drau mehrere schussähnliche Knallgeräusche wahrgenommen – von Ohrenzeugen und einer Polizeistreife. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um Schüsse aus einer Waffe handelt, werden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet; weitere Polizeistreifen sowie das Einsatzkommando Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) werden hinzugezogen. Die Ursache der Geräusche kann aber nicht lokalisiert werden.