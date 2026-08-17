Jason Derulo kam kurz nach Wien – mit Begleitung

Dazu muss gesagt werden, dass die Internet-Bekanntheit bereits im März bei einem Konzert von Derulo dabei war. Auf Instagram teilte sie damals Stories, wie sie zu den Hits tanzte. Ganz so neu dürfte die Bekanntschaft dann wohl doch nicht sein ... Was ihr eventuell Bauchschmerzen bereiten könnte: Der Frauenschwarm turtelte in der Zwischenzeit wieder mit Ex-Freundin Hanna Weig. Da werden sich wohl einige Optionen offengehalten.