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Superstar im Anflug

Jason Derulo kam kurz nach Wien – mit Begleitung

Society International
17.08.2026 20:00
Huch, hätten Sie ihn erkannt? Jason Derulo am Flug von Mallorca nach Wien
Huch, hätten Sie ihn erkannt? Jason Derulo am Flug von Mallorca nach Wien(Bild: Christoph Engelmaier)
Porträt von Emily Patek
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Emily Patek und Christoph Engelmaier

Das sieht man als Passagier eines Linienfluges auch nicht alle Tage: Jason Derulo saß am Montagvormittag in einer AUA-Maschine nach Wien. Mit dabei: eine unbekannte blonde Begleiterin. Doch Österreich war für den Popstar nur eine Zwischenstation, denn der nächste Auftritt wartet bereits in der Türkei. 

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„Talk Dirty“, „Wiggle“ oder „Swalla“ kennt man aus den Charts – diesmal sorgte Jason Derulo allerdings ganz ohne Mikrofon für Aufsehen. „Krone“-Redakteur Christoph Engelmaier entdeckte den US-Sänger an Bord einer Austrian-Airlines-Maschine auf dem Weg von Mallorca nach Wien.

Und besonders schwer zu übersehen dürfte der 36-Jährige ohnehin nicht gewesen sein. Nach „Krone“-Informationen war ein großer Teil der Business-Class für den Superstar und seine Begleitung reserviert worden. Derulo selbst machte es sich leger im schwarzen Tanktop mit Kappe und Sonnenbrille bequem. An seiner Seite war auch eine blonde Frau unterwegs. Bei ihr soll es sich um Mihaela Scripnic handeln.

Die beiden kuschelten und turtelten während des Fluges durchgehend – vielleicht werden wir die russische Schönheit in Zukunft noch öfter an der Seite des Sängers sehen.

Dazu muss gesagt werden, dass die Internet-Bekanntheit bereits im März bei einem Konzert von Derulo dabei war. Auf Instagram teilte sie damals Stories, wie sie zu den Hits tanzte. Ganz so neu dürfte die Bekanntschaft dann wohl doch nicht sein ... Was ihr eventuell Bauchschmerzen bereiten könnte: Der Frauenschwarm turtelte in der Zwischenzeit wieder mit Ex-Freundin Hanna Weig. Da werden sich wohl einige Optionen offengehalten. 

Mihaela Scripnic teilte im März Videos von einem Besuch bei einem Jason-Derulo-Konzert.
Mihaela Scripnic teilte im März Videos von einem Besuch bei einem Jason-Derulo-Konzert.(Bild: Instagram/mihaelakripnik, Krone KREATIV)

Was Jason Derulo angeht, war für Fans allerdings auch eine Enttäuschung angesagt, denn für Fotos und Autogramme war der sonst so zugängliche Sänger nicht zu haben. Und seine Bodyguards machten das im Wiener Flughafen auch ganz schön deutlich, wie der „Krone“ berichtet wurde.

Wien war nur eine Zwischenstation
Ein längerer Wien-Bummel dürfte allerdings nicht auf Derulos Reiseplan gestanden sein. Von der Bundeshauptstadt aus geht es für den Sänger weiter nach Antalya in die Türkei, wo bereits der nächste Auftritt ansteht. Dass der Musiker in diesen Wochen ordentlich Flugmeilen sammelt, überrascht kaum: Derulo ist weiterhin international unterwegs und bringt seine Hits von Bühne zu Bühne.

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Und auch in Mallorca war Derulo nicht zum ersten Mal: Erst vor wenigen Wochen sorgte er selbst auf der Partyinsel für mächtig Wirbel: Am 24. Juni trat Derulo im Bierkönig an der Playa de Palma auf. 

Vom Ballermann über Wien weiter Richtung Türkei also – der Terminkalender des Superstars kennt offenbar wenig Verschnaufpausen. Für die Passagiere des Austrian-Flugs gab es dafür eine Reisebegleitung, die man wohl nicht alle Tage in der Reihe vor sich sitzen hat.

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