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Große Aufregung! FIFA entlässt Infantino-Kritiker

Fußball International
17.08.2026 22:20
Kevin Lamour (rechts oben) ist seinen Job bei der FIFA los, nachdem er Gianni Infantino heftig ...
Kevin Lamour (rechts oben) ist seinen Job bei der FIFA los, nachdem er Gianni Infantino heftig kritisiert hatte.(Bild: Krone-Collage/AFP/HANDOUT, AP/Alessandra Tarantino)
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Von krone Sport

Die FIFA hat Betriebsdirektor Kevin Lamour entlassen! Der 46-Jährige hatte zuletzt überraschend scharfe Kritik an FIFA-Boss Gianni Infantino und dessen Plänen, Anteile an der WM und anderen Turnieren an Investoren zu verkaufen, geübt.

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Nach der Kritik an den mittlerweile verworfenen Investorenplänen von FIFA-Präsident Gianni Infantino haben sich Betriebsdirektor Kevin Lamour und der Weltfußballverband getrennt. „Die FIFA bestätigt, dass die Arbeitsbeziehung zwischen der FIFA und Kevin Lamour in seiner Funktion als Chief Operating Officer der FIFA am 17. August 2026 beendet wurde“, teilte die FIFA mit. Zu den Gründen für das Ende der Zusammenarbeit wurden keine Details genannt.

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Lamour war seit November 2024 als Betriebsdirektor der FIFA und zuvor seit 2007 bei der Europäischen Fußball-Union UEFA tätig. Er hatte Ende Juli nach Bekanntwerden der Investorenpläne der FIFA schwere Vorwürfe gegen Infantino erhoben. Es sei das Projekt einer Person, Infantino habe die Mitarbeiter hintergangen. Sie hätten Besseres verdient als Missachtung und Einschüchterung, hatte es in einem Schreiben Lamours, das der US-Nachrichtenagentur AP vorlag, geheißen.

Lamour nahm Jobverlust in Kauf
Lamour forderte sogar indirekt Konsequenzen. „Nicht nur darf dieses Projekt nicht weitergehen. Aber die Zeit ist nun gekommen, dass sich die politischen Entscheidungsträger im Fußball die richtigen Fragen stellen und die richtigen Entscheidungen treffen“, hatte er erklärt. Der französisch-schweizerische Staatsangehörige sagte außerdem, er sei bereit, wegen seiner öffentlichen Äußerungen seinen Job zu verlieren. „Wenn das bedeutet, dass ich meinen Job verliere, dann sei es so“, hieß es in der Erklärung des „Chief Operating Officer“.

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