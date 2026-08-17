Trump macht mysteriöse Andeutung Richtung Kim

Weniger Militärübungen mit Südkorea

Parallel dazu kritisierte Trump erneut Südkorea, insbesondere wegen der Weigerung des Verbündeten, sich an US-Militäreinsätzen gegen den Iran zu beteiligen. „Wir können nicht überall herumgehen und all diese Länder beschützen, vor allem dann nicht, wenn sie nicht da sind, um uns zu helfen“, sagte er.