Alcaraz bei den US Open? Ex-Stars bezweifeln es

Andy Roddick, der in New York 2003 den Titel holte, bezweifelt, dass es für Alcaraz weise wäre, sein erstes Match bei einem Grand Slam zu bestreiten, da die Belastung über mögliche fünf Sätze zu hoch wäre. „Ich bin kein Arzt und habe keine speziellen Informationen, aber ich bezweifle, dass er dort spielt. Wenn du so sorgfältig warst, wirst du nicht plötzlich unverantwortlich.“ Wenngleich Alcaraz nächste Woche theoretisch noch in Winston-Salem als Test antreten könnte.