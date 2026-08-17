Nach nur drei Partien: Regionalliga-Coach hört auf

Paukenschlag in der Regionalliga Süd! Nach nur drei Runden warf der erste Trainer das Handtuch! In der Unterliga Mitte feierte Moosburg ein Schützenfest. Und ein Team debütiert heuer in der Kärntner Liga der Damen. In den ersten beiden Partien kassierten die Girls satte 45 Tore.
Einem Facelifting wurde die österreichische Regionalliga vor der Saison unterzogen. Vier statt der bisherigen drei Gruppen gibt es, Kärnten spielt gemeinsam mit der Steiermark in der „Süd“. Pro Bundesland gibt es nur einen Absteiger. Und dennoch muss ein Verein bereits nach drei Runden einen neuen Trainer suchen.
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