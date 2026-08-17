Social-Media-Wahn! Touristen stürmen die Dolomiten

Die Landesregierung dürfte laut „stol.it“ rechtliche Schritte einleiten, um das freie Betretungsrecht durchzusetzen. Die Argumentation: Das sogenannte „Jedermannrecht“ greife, da es sich um Wanderwege in einem Naturpark handle. Die Landwirte behaupteten hingegen, dass keine Verstöße gegen Bestimmungen der Raumordnung vorliegen würden. Das Drehkreuz stehe nämlich auf Rädern, ist also mobil und somit kein Bauwerk. Die absurden Folgen des Disputs: noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Besucher, noch mehr Ärger.