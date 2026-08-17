Schock für Familie: Bub von Motorkarren erfasst

Es ging alles so schnell! Ein vier Jahre alter Bub wollte Montagnachmittag im Tiroler Zillertal bei seinem Vater auf einem Motorkarren mitfahren. Das Kind versuchte, auf das fahrende Fahrzeug aufzuspringen. Doch das hatte schreckliche Folgen.
Der schwere Unfall ereignete sich am Montag gegen 14 Uhr. Ein Einheimischer (36) lenkte laut Polizei in Mayrhofen einen Motorkarren von einer Hauseinfahrt auf eine Gemeindestraße. Was der Mann nicht sehen konnte: Hinter einem Pkw stand sein Sohn (4) und lief plötzlich los.
Von Fahrzeug gestürzt
Der Bub wollte mit dem Papa mitfahren und versuchte, auf den Motorkarren aufzuspringen. Doch das Kind konnte sich nicht halten und stürzte vom Fahrzeug. Dann kam es noch schlimmer: Der Vierjährige geriet unter den Motorkarren und wurde erfasst. Dabei erlitt der Bub erhebliche Verletzungen.
Die Familie setzte sofort einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung wurde das Kind in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
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