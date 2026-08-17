Schock für Familie: Bub von Motorkarren erfasst

Von Fahrzeug gestürzt

Der Bub wollte mit dem Papa mitfahren und versuchte, auf den Motorkarren aufzuspringen. Doch das Kind konnte sich nicht halten und stürzte vom Fahrzeug. Dann kam es noch schlimmer: Der Vierjährige geriet unter den Motorkarren und wurde erfasst. Dabei erlitt der Bub erhebliche Verletzungen.