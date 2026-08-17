Real Madrid bricht jetzt mit dieser Klub-Tradition

Real Madrid wird bei der Vorstellung seiner Neuzugänge mit einer Klub-Tradition brechen. Denn eine große Inszenierung oder Pressekonferenz für die Kicker und Trainer Jose Mourinho wird es nicht geben.
Keine große Show im Santiago Bernabeu für Yan Diomande und Co. in diesem Jahr. Stattdessen sollen alle Neuzugänge institutionelle, private Termine bei Klub-Präsident Florentino Perez erhalten, berichtet die „Marca“.
Diese Treffen sollen zudem gänzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen. Mit dabei sollen nur die Familien und engsten Vertrauten der Spieler und von Trainer Jose Mourinho sein. Ein „schlichter, diskreter und familiärer“ Rahmen soll dabei geboten werden und das Mannschaftsgefüge so gestärkt werden.
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