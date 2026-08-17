Real Madrid bricht jetzt mit dieser Klub-Tradition

Diese Treffen sollen zudem gänzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen. Mit dabei sollen nur die Familien und engsten Vertrauten der Spieler und von Trainer Jose Mourinho sein. Ein „schlichter, diskreter und familiärer“ Rahmen soll dabei geboten werden und das Mannschaftsgefüge so gestärkt werden.