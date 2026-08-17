LASK zwischen Millionen und einem echten Mythos

Nun geht‘s auch um die große Kohle: Fünf Millionen Euro beträgt das Trostpflaster für Klubs, die im Play-off scheitern, 18,62 Millionen Startgeld für jene, die die Champions League erreichen! Diesen Geldtopf hat auch der LASK vor der Brust, die Helden von Trainer Dietmar Kühbauer aber im Kampf um den Inhalt morgen in Glasgow und sechs Tage später in Linz auch einen Klub mit absolutem Kultstatus. Doch wie erlangte Celtic diesen?