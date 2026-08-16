Cyberattacke: Zugriff auf Mitgliederdaten erlangt

Vorsicht geboten

Außerdem rät die Interessenvertretung den Mitgliedern, in den kommenden Wochen besonders aufmerksam zu sein: SMS, WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails mit dem Absender „Arbeiterkammer Oberösterreich“ erhalten, mit Vorsicht zu genießen. Sollten zum Beispiel Zahlungen in Aussicht gestellt werden, darf keinesfalls darauf reagiert werden. Diese seien sicher nicht von der AK.