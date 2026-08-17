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„Habe nichts getan“

Wie Giftmischerin ihren Mann zweimal töten wollte

Gericht
17.08.2026 18:17
Voll Selbstmitleid saß Bernadette H. vor den Geschworenen im Landesgericht Korneuburg.
Voll Selbstmitleid saß Bernadette H. vor den Geschworenen im Landesgericht Korneuburg.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

2021 glaubte ein reicher Landwirt aus Niederösterreich, endlich eine wunderbare Partnerin gefunden zu haben. Ein Wunschdenken, das er fast mit seinem Leben bezahlt hätte. Das Protokoll einer verhängnisvollen Beziehung.

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Es ist ein scheinbar ganz normaler Mittwoch, als Andreas F. am 17. Mai 2023 in seinem Vierkanthof im niederösterreichischen Glinzendorf aufwacht. Seltsam bloß: Sein Handy liegt nicht wie gewohnt auf seinem Nachttisch, die Eingangstür ist unversperrt und die Verbindungstür zur Waschküche steht sperrangelweit offen – es scheint fast, als wäre jemand bei ihm daheim gewesen.

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