Ärger um Yann Massombo? „Wird im Sand verlaufen“

Für Spielerberater Frank Schreier ist die Aufregung völlig unverständlich. „Es darf jeder mit jedem reden. Wichtig ist nur, dass sechs Monate vor Vertragsende kein neuer Vertrag unterschrieben wird. Ich will keine Partei ergreifen, aber für mich ist dieser Wirbel ein völliger Schwachsinn“, sagte der Spielerberater zu Salzburg24. „Es ist völlig normal, dass sich ein Trainer mit einem Spieler über einen möglichen Wechsel unterhält. Wo kommen wir denn hin, wenn Gespräche verboten werden?“, meinte Schreier. Wie Branchenkollegen, die namentlich nicht genannt werden wollten, kritisiert auch er das Verhalten des Spielers, der seine Mannschaft und den Klub im Stich gelassen habe. „Wenn man so etwas tut, zeugt das von Charakterschwäche.“