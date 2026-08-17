Österreicher saßen 30 Stunden auf Flughafen fest

Lebensmittel und Trinkwasser wurden ebenfalls nicht zur Verfügung gestellt. Auch ein schneller Einkauf am Flughafen war keine Option, denn die Geschäfte stehen alle leer. Selbst um Hotels und den Transfer zwischen Unterkunft und Flughafen mussten sich die Passagiere in Eigenregie kümmern. „Ich wollte am Montag zu Hause sein, ich hätte einen wichtigen Termin gehabt“, zeigte sich der Steirer Martin frustriert.