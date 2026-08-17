Ökonom sagt Putins Niederlage voraus – gefeuert!

Klepatsch gehört zu den renommiertesten Wirtschaftsexperten in Russland und hatte zwölf Jahre für die VEB.RF, vormals die russische Staatsbank für Außenwirtschaft, gearbeitet. Davor war er zehn Jahre im russischen Wirtschaftsministerium tätig. Laut dem unabhängigen Portal „The Bell“ habe ein „Anruf von oben“ dazu geführt, dass Klepatsch seinen Posten als Chefökonom verloren habe. Auch der Entlassene selbst bestätigte gegenüber „Forbes“, dass er gefeuert worden sei – ohne jedoch Gründe dafür zu nennen.