Betrüger haben „Bares für Rares“-Fans im Visier

Wer bei der Kultsendung „Bares für Rares“ mitmachen will, muss derzeit offenbar besonders vorsichtig sein. Unbekannte geben sich als Mitarbeiter der beliebten ZDF-Trödelshow aus und versuchen, das Vertrauen von Fans auszunutzen. Dabei sollen sie unter anderem telefonisch Kontakt aufnehmen oder über Kleinanzeigen auftreten. Der Sender reagiert nun deutlich – und kündigt rechtliche Schritte an.