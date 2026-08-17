Lieferung von Bierfässern wird zum Instagram-Hit

„Ich habe mir beim Anflug der Fässer nur gedacht, dass sich das mit dem Dach nie im Leben ausgehen wird“, erinnert sich Peter Gschwentner aus Kramsach in Tirol, der auf der Pühringer Hütte im steirischen Salzkammergut gerade den ersten Kennenlern-Jahrestag mit der Freundin feierte und das Handy zückte.