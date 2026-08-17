Lieferung von Bierfässern wird zum Instagram-Hit

Die Kombination Bier und Hubschrauber scheint im Netz ordentlich zu ziehen: Ein Video von einer spektakulären Bierfass-Lieferung auf einer Almhütte in der Steiermark sorgt derzeit für Staunen und zahlreiche Klicks.
Die Fässer, die am Tau eines Helikopters hängen, landen erstaunlich punktgenau in Reih und Glied. Das Video verbreitet sich rasant: Auf Instagram haben bereits mehr als 150.000 Betrachter den Kurzclip geliked, innerhalb von fünf Tagen wurden damit zehn Millionen sogenannte Insights erreicht.
„Ich habe mir beim Anflug der Fässer nur gedacht, dass sich das mit dem Dach nie im Leben ausgehen wird“, erinnert sich Peter Gschwentner aus Kramsach in Tirol, der auf der Pühringer Hütte im steirischen Salzkammergut gerade den ersten Kennenlern-Jahrestag mit der Freundin feierte und das Handy zückte.
Warum das Video so durch die Decke geht, versteht er selbst nicht. Wenn Bier und Hubschrauber zusammenkommen, scheint der virale Gesprächsstoff garantiert.
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