Der „einfache Junge“ erobert den Westen Wiens

„Wow, es war so laut, wir konnten uns auf dem Platz nicht hören. Die Fans haben einen super Job gemacht.“ Tonni Adamsen ging es runter wie Öl, dass er vom Block West gefeiert wurde. Aber selbst nach seiner Viererpack-Gala beim 8:0 gegen den GAK gab er das Kompliment weiter. An die Rapid-Fans. Und an seine Mitspieler: „Es war eine Team-Leistung.“