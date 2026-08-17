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Rapids Adamsen

Der „einfache Junge“ erobert den Westen Wiens

Bundesliga
17.08.2026 18:30
Tonni Adamsen schnürte einen Viererpack.
Tonni Adamsen schnürte einen Viererpack.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Mit dem 8:0 gegen den GAK, dem achten Pflichtspiel-Sieg in Folge, setzte Rapid ein Ausrufezeichen. Allen voran Tonni Adamsen. Der Däne schnürte einen Viererpack, wurden von den Fans gefeiert. Lange galt der 31-Jährige als zu lieb und nett für das Profi-Geschäft, er arbeitete sogar als Fensterputzer, ehe sich der Teamplayer in der Heimat einen Namen machte. Spät, für Rapid aber nicht zu spät...

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„Wow, es war so laut, wir konnten uns auf dem Platz nicht hören. Die Fans haben einen super Job gemacht.“ Tonni Adamsen ging es runter wie Öl, dass er vom Block West gefeiert wurde. Aber selbst nach seiner Viererpack-Gala beim 8:0 gegen den GAK gab er das Kompliment weiter. An die Rapid-Fans. Und an seine Mitspieler: „Es war eine Team-Leistung.“

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