Heftiger Sturm lässt Tankstellendach einstürzen

Himmel wurde immer dunkler

Als sich der Himmel immer weiter verdunkelte, entschloss er sich, sicherheitshalber auf das Gelände der Tankstelle zu stellen. Er parkte vor dem Gebäude – nach eigener Einschätzung dort, wo er während des Sturms am sichersten gewesen sei und zugleich einen guten Blick auf das Wettergeschehen gehabt habe.