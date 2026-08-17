Kunden suchten Schutz
Heftiger Sturm lässt Tankstellendach einstürzen
Ein heftiges Unwetter hat im US-Bundesstaat Ohio für einen dramatischen Moment gesorgt: Während ein Autofahrer an einer Tankstelle Schutz suchte, stürzte plötzlich die Überdachung der Zapfsäulen ein.
Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenen Dienstag in Winchester. Jener Autofahrer, der das Video davon veröffentlichte, war nach eigenen Angaben gerade durch das schwere Unwetter unterwegs, um einen Mini-Bagger auszuliefern.
Himmel wurde immer dunkler
Als sich der Himmel immer weiter verdunkelte, entschloss er sich, sicherheitshalber auf das Gelände der Tankstelle zu stellen. Er parkte vor dem Gebäude – nach eigener Einschätzung dort, wo er während des Sturms am sichersten gewesen sei und zugleich einen guten Blick auf das Wettergeschehen gehabt habe.
Aufnahmen zeigen, wie Konstruktion zusammenbricht
Dann ging alles ganz schnell: Die Überdachung der Tankstelle stürzte plötzlich ein. Der Mann hielt den dramatischen Moment mit seiner Kamera fest. Zuvor habe er einen nahezu schwarzen Himmel mit einer weißen, aufgebauschten Wolke beobachtet, die dem dunklen Wolkenfeld vorausgezogen sei, schilderte er zu den Aufnahmen.
Die Aufnahmen zeigen, wie die Konstruktion während des Unwetters zusammenbricht. Immerhin: Bei dem Einsturz dürfte kein Mensch zu Schaden gekommen sein.
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