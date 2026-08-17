Dramatisch! Tennis-Ikone droht unrühmlicher Platz

Mit einer weiteren Auftaktniederlage würde sie sich in der Rangliste der längsten Niederlagenserien auf den fünften Platz schieben. Bis zum dritten Rang sind es noch drei Pleiten. Bis zum unrühmlichen Rekord hat sie aber doch noch einigen Spielraum. Zwischen 1968 und 1972 hat Madeilene Pegel nämlich ganze 29 Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Das sollte Williams dann doch hoffentlich erspart bleiben. Und immerhin ist sie im Doppel noch etwas erfolgreicher.