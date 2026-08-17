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Dramatisch! Tennis-Ikone droht unrühmlicher Platz

Tennis
17.08.2026 20:49
Im Doppel ist Venus Williams immerhin noch erfolgreicher als im Einzel.
Im Doppel ist Venus Williams immerhin noch erfolgreicher als im Einzel.(Bild: AP/Chris Young)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nächstes Spiel, nächste Niederlage für Tennis-Ikone Venus Williams. Im Jahr 2026 hat die US-Amerikanerin noch keinen Einzelerfolg feiern dürfen. In Cincinnati kassierte sie ihre 14. Niederlage in Folge und nähert sich damit dem Eintrag in eine unrühmliche Liste und sogar einem unrühmlichen Rekord. 

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So wie ihre Schwester Serena gehört auch Venus Williams zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Geschichte. Sieben Grand-Slam-Titel konnte sich die 46-Jährige sichern – doch von solchen Erfolgen ist sie mittlerweile weit entfernt. Vielmehr jagt sie derzeit einen unrühmlichen Rekord.

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Denn die US-Amerikanerin kann im Einzel derzeit keine Siege mehr feiern. Dabei war die Begeisterung in der Tennis-Welt 2024 noch groß, als sie ihre Rückkehr in den Profi-Sport verkündet hatte. Davon ist nichts mehr übrig, denn auch vor heimischen Publikum in Cincinnati gab es gegen Emiliana Arango eine klare Niederlage (2:6, 2:6). 

Eine Niederlage zu Flop-5
Es war die 14. Einzel-Niederlage in Folge für die Tennis-Ikone. Schon jetzt ist sie historisch gesehen die einzige ehemalige Weltranglistenerste, die mehr als zehn Auftaktniederlagen in Serie hinnehmen musste. Und ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. 

Die längsten WTA-Niederlagenserien

  • 29 Spiele: Madeleine Pegel (1968-1972)
  • 24 Spiele: Shuai Zhang (2023-2024)
  • 17 Spiele: Aranxta Rus (2012-2013)
    17 Spiele: Sandy Collins (1984 -1987)
  • 15 Spiele: Kristina Mladenovic (2017-2018)

Mit einer weiteren Auftaktniederlage würde sie sich in der Rangliste der längsten Niederlagenserien auf den fünften Platz schieben. Bis zum dritten Rang sind es noch drei Pleiten. Bis zum unrühmlichen Rekord hat sie aber doch noch einigen Spielraum. Zwischen 1968 und 1972 hat Madeilene Pegel nämlich ganze 29 Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Das sollte Williams dann doch hoffentlich erspart bleiben. Und immerhin ist sie im Doppel noch etwas erfolgreicher. 

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