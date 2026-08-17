Frontalcrash mit Lkw: 67-jähriger Pkw-Lenker tot

Ersten Erhebungen zufolge war ein 61-jähriger Lkw-Lenker aus Tschechien von Gußwerk kommend in Richtung Seeberg unterwegs. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 67-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aus der Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 67-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Lkw.