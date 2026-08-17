Frontalcrash mit Lkw: 67-jähriger Pkw-Lenker tot

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B20 (Seebergstraße) in Gollrad, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, ist am Montagvormittag ein 67-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Auto-Lenker prallte frontal gegen einen Lkw.
Ersten Erhebungen zufolge war ein 61-jähriger Lkw-Lenker aus Tschechien von Gußwerk kommend in Richtung Seeberg unterwegs. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 67-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aus der Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 67-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Lkw.
Auto überschlug sich mehrfach
Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegend stehen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnte der Notarzt nur mehr den Tod des 67-Jährigen feststellen.
Der Lkw-Lenker befreite sich selbstständig aus seinem schwer beschädigten Fahrzeug. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Die B20 war bis etwa 16.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.
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