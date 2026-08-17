Millionen-Transfer? Hütter-Umdenken nach Klatsche!

Aufregung kurz vor Saisonstart?

Erhoffte Angebote aus England blieben allerdings aus und der Sportclub hat mit Mio Backhaus schon seinen Nachfolger verpflichtet. Deshalb soll ein Transfer nach Frankfurt für den Schlussmann eine gute Option sein. Günstig wird er allerdings nicht! Der Marktwert des 24-Jährigen liegt bei 25 Millionen Euro – Freiburg wird ihn nicht umsonst gehen lassen.