Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Harte Entscheidung

Millionen-Transfer? Hütter-Umdenken nach Klatsche!

Deutsche Bundesliga
17.08.2026 21:47
Adi Hütter könnte in Kürze einen neuen Torhüter im Kader willkommen heißen.
Adi Hütter könnte in Kürze einen neuen Torhüter im Kader willkommen heißen.(Bild: AP/Laurent Cipriani)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die bittere 0:7-Testspiel-Blamage von Eintracht Frankfurt gegen FC Brentford hat offenbar noch Auswirkungen auf die Kaderplanung des Teams von Trainer Adi Hütter. Torhüter Kaua Santos soll das uneingeschränkte Vertrauen verloren haben – deshalb richtet sich der Blick der Frankfurter auf Freiburgs Torhüter Noah Atubolu. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eigentlich wollte Hütter mit dem Torwart-Duo Kaua Santos und Michael Zetterer in die neue Saison starten. Der 23-jährige Santos sollte dabei den Vorzug erhalten und von seinem 31-jährigen Konkurrenten gefordert werden. Doch das 0:7 gegen Premier-League-Klub Brentford hat beim Trainer und den Eintracht-Verantwortlichen wohl nochmal zu einem Umdenken geführt. 

Lesen Sie auch:
Adi Hütter ist nach der Testspiel-Klatsche schon unter Druck geraten.
Noch vor Saisonstart
Nach „Tracht Prügel“: Hütter nun schon unter Druck
17.08.2026
Debakel gegen Briten
Blamage! Hütter kassiert böse Testspiel-Klatsche
15.08.2026

Denn der sicherlich talentierte Santos ist auch für seine immer wiederkehrenden Patzer bekannt. Auch beim Brentford-Debakel sah er mehrmals nicht gut aus. Deshalb beschäftigt man sich in Frankfurt nun mit Freiburg-Goalie Atubolu, wie deutsche Medien berichten. Der DFB-Kicker möchte den nächsten Karriereschritt wagen und hat seinen Abgang aus Freiburg bereits angekündigt.

Aufregung kurz vor Saisonstart?
Erhoffte Angebote aus England blieben allerdings aus und der Sportclub hat mit Mio Backhaus schon seinen Nachfolger verpflichtet. Deshalb soll ein Transfer nach Frankfurt für den Schlussmann eine gute Option sein. Günstig wird er allerdings nicht! Der Marktwert des 24-Jährigen liegt bei 25 Millionen Euro – Freiburg wird ihn nicht umsonst gehen lassen. 

Torwart Noah Atubolu hat sich in Freiburg zum Leistungsträger entwickelt.
Torwart Noah Atubolu hat sich in Freiburg zum Leistungsträger entwickelt.(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)

Und kurz vor dem Saisonstart würde die Verpflichtung nochmal ordentlich Aufregung verursachen. Zetterer möchte sich nicht mit der Rolle als dritter Torhüter zufriedengeben. Der Verein wäre demnach für einen Transfer offen. Für Santos wäre die Atubolu-Verpflichtung ein herber Schlag – er könnte den Verein in diesem Fall kurzfristig und zumindest vorübergehend per Leihe, oder gar fix verlassen. 

Lukas Hradecky war auch mit Bayer Leverkusen erfolgreich.
Lukas Hradecky war auch mit Bayer Leverkusen erfolgreich.(Bild: AP/APA/AFP/Sascha Schuermann)

Sollte aus dem Atubolu-Transfer nichts werden, soll auch eine Rückkehr von Lukas Hradecky eine Option sein. Der routinierte Finne will seinen Verein AS Monaco verlassen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
17.08.2026 21:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
189.577 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
105.430 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Sommer
Sommergewinnspiel 2026: Die täglichen Gewinner!
94.097 mal gelesen
Melden Sie sich unten zu unserem kostenlosen Gewinnspiel-Newsletter!
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1018 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
905 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Innenpolitik
Gemeinden geht Wasser aus, doch es fehlt Überblick
724 mal kommentiert
Die Trockenheit bringt lokale Versorgungssysteme an ihre Grenzen, schon 111 Gemeinden müssen ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Harte Entscheidung
Millionen-Transfer? Hütter-Umdenken nach Klatsche!
Gibt aber Bedingungen
Konkurrent soll kommen: ÖFB-Legionär vor Wechsel?
War bei Bayern-Termin
Nach Schreck im Testspiel: Update zu Konrad Laimer
Noch vor Saisonstart
Nach „Tracht Prügel“: Hütter nun schon unter Druck
„Ihr Verbrecher“
„Hände weg!“ Großer Fan-Wirbel um BVB-Transfer

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf