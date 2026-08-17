Smart Glasses: Legal zu kaufen, rechtlich heikel

„Julia sitzt in der Bahn auf dem Heimweg, der Tag war lang. Ihr gegenüber ein Mann, nett lächelnd, mit Brille. Was Julia nicht weiß: Der Mann filmt sie ab – den ganzen Körper von oben nach unten, ihre Beine, die Brüste, ihren Schoß, ihr Gesicht. Völlig unbemerkt, mit Smart Glasses, also einer Kamera, die als gewöhnliche Brille getarnt ist“, schildert HateAid ein Szenario, das sich nach Angaben der Menschenrechtsorganisation derzeit vielerorts so oder ähnlich ereigne – „in der Fußgängerzone, im Fitnessstudio oder in der Sauna“.