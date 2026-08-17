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Smart Glasses: Legal zu kaufen, rechtlich heikel

Digital
17.08.2026 14:52
Das heimliche Filmen mittels Smart Glasses markiert für Betroffene zumeist nur den Anfang.
Das heimliche Filmen mittels Smart Glasses markiert für Betroffene zumeist nur den Anfang.(Bild: AFP/MICHAEL M. SANTIAGO)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Sie sehen aus wie normale Brillen, doch sogenannte Smart Glasses können aus der Perspektive ihres Trägers unauffällig Fotos und Videos aufnehmen. Die Organisation HateAid fordert deshalb unter Berufung auf ein spezielles Gesetz ein Vertriebsverbot für die Geräte in Deutschland. Hierzulande sieht die Gesetzeslage anders aus – unproblematisch ist die Verwendung der smarten Brillen trotzdem nicht.

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„Julia sitzt in der Bahn auf dem Heimweg, der Tag war lang. Ihr gegenüber ein Mann, nett lächelnd, mit Brille. Was Julia nicht weiß: Der Mann filmt sie ab – den ganzen Körper von oben nach unten, ihre Beine, die Brüste, ihren Schoß, ihr Gesicht. Völlig unbemerkt, mit Smart Glasses, also einer Kamera, die als gewöhnliche Brille getarnt ist“, schildert HateAid ein Szenario, das sich nach Angaben der Menschenrechtsorganisation derzeit vielerorts so oder ähnlich ereigne – „in der Fußgängerzone, im Fitnessstudio oder in der Sauna“.

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