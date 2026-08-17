So will Italien das „Monster vom Gardasee“ stoppen

Wer am Gardasee Urlaub macht, denkt an türkisblaues Wasser, Berge und italienisches Dolce Vita. Doch unter der Oberfläche breitet sich ein Räuber aus, der inzwischen selbst erfahrene Fischer beschäftigt: Der europäische Wels kann mehr als zwei Meter lang und über 80 Kilogramm schwer werden. Nun verstärken die italienischen Regionen ihre Maßnahmen gegen den Eindringling.