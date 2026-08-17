Spart der Bund, sollen Steuerzahler Geld bekommen

„Dürre kennt keine Parteitaktik“

Doch zunächst geht es auch bei Meinl-Reisinger, die drinnen Platz nahm, um die Hitze – und die Entschädigungen für die Bauern. Kein „Koste es, was es wolle“ dürfe es geben, betont die Außenministerin mehrfach und erinnert damit mahnend an die Corona-Politik der Regierung rund um Kanzler Sebastian Kurz. Mit einer Milliarde Euro beziffert die Hagelversicherung heuer die Hitzeschäden – zwar solle es Geld dafür geben, aber vor allem gehe es darum, vorzubeugen.