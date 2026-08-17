Schon wieder Sorge ums norwegische Königshaus

Auch andere Royals betroffen

Auch weitere Mitglieder des norwegischen Königshauses hatten zuletzt gesundheitliche Probleme. Königin Sonja kam im Mai nach Herzproblemen ins Krankenhaus. Die Schwester des Königs, Prinzessin Astrid, leidet laut der Mitteilung ebenfalls unter einem schwachen Herzen. Kronprinzessin Mette-Marit ist schwer lungenkrank und erhielt in diesem Sommer eine neue Lunge.