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Harald im Krankenhaus

Schon wieder Sorge ums norwegische Königshaus

Royals
17.08.2026 21:14
König Harald (re.) mit seinem belgischen Pendant, König Philippe (li.).
König Harald (re.) mit seinem belgischen Pendant, König Philippe (li.).(Bild: AFP/BENOIT DOPPAGNE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein erneuter Krankenhausaufenthalt sorgt um Norwegens König Harald V. für Aufsehen. Der 89-jährige Monarch musste nach einer ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wegen seiner Erkrankung wird er zudem für zwei Wochen seine Amtsgeschäfte nicht wahrnehmen.

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Der norwegische Hof teilte am Montag mit, dass Harald V. in den vergangenen Wochen wegen einer hämolytischen Anämie, einer Form der Blutarmut, mit Kortison behandelt worden sei. Die Behandlung habe zu einer Flüssigkeitsansammlung im Körper geführt, die nun im Krankenhaus behandelt werden müsse.

Kronprinz Haakon vorübergehend Regent
Für die Dauer seiner zweiwöchigen Krankschreibung übernimmt Kronprinz Haakon die Aufgaben des Königs als Regent. Wie lange Harald V. im Krankenhaus bleiben muss, teilte der Hof nicht mit.

Immer wieder gesundheitliche Probleme
Norwegens Monarch hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Erst im Februar musste er während eines Urlaubs auf Teneriffa wegen einer Infektion in einem Krankenhaus behandelt werden.

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Im März 2024 bekam Harald V. einen Herzschrittmacher eingesetzt. Zuvor war er während eines Urlaubs in Malaysia erkrankt.

Auch andere Royals betroffen
Auch weitere Mitglieder des norwegischen Königshauses hatten zuletzt gesundheitliche Probleme. Königin Sonja kam im Mai nach Herzproblemen ins Krankenhaus. Die Schwester des Königs, Prinzessin Astrid, leidet laut der Mitteilung ebenfalls unter einem schwachen Herzen. Kronprinzessin Mette-Marit ist schwer lungenkrank und erhielt in diesem Sommer eine neue Lunge.

Wie sich der Gesundheitszustand von König Harald V. entwickelt, teilte der norwegische Hof zunächst nicht weiter mit.

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