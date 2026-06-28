Wie Essstörungen Schlaf und Träume verändern

Wer an einer Essstörung leidet, kämpft meist nicht nur mit der Ernährung. Auch der Schlaf gerät häufig aus dem Gleichgewicht – und selbst die Traumwelt bleibt davon nicht unberührt. Genau das untersuchte eine Wiener Forschungsgruppe bereits vor einigen Jahren bei Patientinnen und Patienten mit Magersucht (Anorexie) und Bulimie (Ess-Brech-Sucht). Wie ihre Studienergebnisse die Behandlung verändern könnten.