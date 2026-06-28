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Anorexie und Bulimie

Wie Essstörungen Schlaf und Träume verändern

Regeneration & Schlaf
28.06.2026 10:00
Essstörungen wie Anorexie zeigen sich nicht nur tagsüber, sondern auch nachts.
Essstörungen wie Anorexie zeigen sich nicht nur tagsüber, sondern auch nachts.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Schlafprobleme gehören für viele Menschen mit Essstörungen zum Alltag. Eine Wiener Studie gibt Einblick, wie Magersucht und Bulimie die Nachtruhe und sogar die Träume beeinflussen. Lesen Sie, was Schlafforscher wie Dr. Brigitte Holzinger herausfanden und wie man die Therapie verbessern könnte.

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Wer an einer Essstörung leidet, kämpft meist nicht nur mit der Ernährung. Auch der Schlaf gerät häufig aus dem Gleichgewicht – und selbst die Traumwelt bleibt davon nicht unberührt. Genau das untersuchte eine Wiener Forschungsgruppe bereits vor einigen Jahren bei Patientinnen und Patienten mit Magersucht (Anorexie) und Bulimie (Ess-Brech-Sucht). Wie ihre Studienergebnisse die Behandlung verändern könnten.

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