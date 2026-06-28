Rapid bei 40 Grad „cool“ – auch punkto Transfers

Alle 15 Minuten eine Unterbrechung. Nasse, kühlende Handtücher auf den Nacken und viel trinken. So beging Rapid am Samstag ab 13 Uhr bei rund 40 Grad den ersten Test gegen Zweitligist FAC. „Wir haben eine andere Anpfiffzeit überlegt, aber da geht’s um ein, zwei Grad Unterschied“, verriet Sportchef Markus Katzer im Trainingszentrum der „Krone“. Chefcoach Johannes Hoff Thorup: „Ob 11 oder 20 Uhr – es ist derzeit immer heiß. Die beste Temperatur wäre wohl um drei Uhr nachts. Als Akademie-Trainer in Ghana hatte ich Spiele, bei denen es heißer war.“