Rapid bei 40 Grad „cool“ – auch punkto Transfers

Rapid gewann den ersten Test gegen den FAC mit 4:1. Chefcoach Johannes Hoff Thorup zur großen Hitze: „Die beste Temperatur wäre derzeit wohl um drei Uhr nachts.“ Indes verrät Sportchef Markus Katzer, ab wann man punkto Transfers „aktiv“ werden möchte.
Alle 15 Minuten eine Unterbrechung. Nasse, kühlende Handtücher auf den Nacken und viel trinken. So beging Rapid am Samstag ab 13 Uhr bei rund 40 Grad den ersten Test gegen Zweitligist FAC. „Wir haben eine andere Anpfiffzeit überlegt, aber da geht’s um ein, zwei Grad Unterschied“, verriet Sportchef Markus Katzer im Trainingszentrum der „Krone“. Chefcoach Johannes Hoff Thorup: „Ob 11 oder 20 Uhr – es ist derzeit immer heiß. Die beste Temperatur wäre wohl um drei Uhr nachts. Als Akademie-Trainer in Ghana hatte ich Spiele, bei denen es heißer war.“
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