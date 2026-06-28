„Es ist nicht vorstellbar, was da abgegangen ist“

Die Fans im Stadion von Kansas City erlebten ein unglaubliches Wechselbad der Gefühle. Gernot Thierschädl, Obmann des ÖFB-Fanclubs GLBG Crew, sagt: „Nach dem 2:3 war es ein Mega-Frust und große Traurigkeit. Nach dem 3:3 sind dann auf den Rängen alle Dämme gebrochen. Man kann sich nicht vorstellen, was da abgegangen ist.“
Der Steirer hielt mit heiserer Stimme fest: „Ich habe 127 Länderspiele in Serie gesehen. Aber so eine Achterbahnfahrt habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon gedacht, dass das die gleiche Sch... wie gegen die Türkei bei der EURO 2024 ist. Aber dann kam Sasa Kalajdzic, es ist unglaublich.“
„Es war ein Schweins-Kick“
Zum Spiel sagt Thierschädl: „Es war ein Schweins-Kick. Österreichs Spieler haben nicht das abgerufen, was sie eigentlich können. Die Hitze hat ihnen und auch uns Fans zugesetzt. Aber am Ende ist alles egal. Wir haben es geschafft und sind überglücklich. Das Sechzehntelfinale in Los Angeles kann kommen. Mehrere Mitglieder sind von uns dabei, ich fliege allerdings zu meiner Freundin und unserem Baby nach Hause. Darauf freue ich mich auch schon sehr.“
„Das brutalste Match meines Lebens“
Weiter in den USA bleibt Robert Schweighofer, Obmann der Red Eagles Austria. Der Fahrschullehrer aus Imst meinte: „Ich habe schon viele Spiele in meinem Leben gesehen, aber dieses Match war am brutalsten. Wir waren eigentlich schon weg, was total unverdient gewesen wäre. Und dann dieses Comeback. Wir freuen uns schon auf das Sechzehntelfinale gegen Spanien in Los Angeles. Wir haben gleich nach dem Spiel die Flüge gebucht.“
Im Anschluss machten die Red Eagles Austria mit vielen anderen rot-weiß-roten Fans die Nacht zum Tage und feierten – wie auch auf dem Video oben zu sehen ist.
„Die Hoffnung stirbt zuletzt“
Auch die Red Hot Austrian Fans sind schon heiß auf die iberischen Tiki-Taki-Künstler. Das Spiel gegen Algerien werden sie nie vergessen. Obmann Christian Wolfmayr sagt: „Zu Tode betrübt und himmelhochjauchzend – und das in Sekunden. Es gibt ja viele Sprichwörter, die das Leben beschreiben. Bei uns war es halt gegen Algerien, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Das war auch auf den Rängen zu spüren, mit einem Happy End für alle.“
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