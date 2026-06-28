„Es ist nicht vorstellbar, was da abgegangen ist“

„Es war ein Schweins-Kick“

Zum Spiel sagt Thierschädl: „Es war ein Schweins-Kick. Österreichs Spieler haben nicht das abgerufen, was sie eigentlich können. Die Hitze hat ihnen und auch uns Fans zugesetzt. Aber am Ende ist alles egal. Wir haben es geschafft und sind überglücklich. Das Sechzehntelfinale in Los Angeles kann kommen. Mehrere Mitglieder sind von uns dabei, ich fliege allerdings zu meiner Freundin und unserem Baby nach Hause. Darauf freue ich mich auch schon sehr.“