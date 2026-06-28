Frau erlitt Risswunde, Zeugin beobachtete Absturz

Gleich mehrere schwere Kletterunfälle ereigneten sich am Samstag in Tirol. Ein Deutscher (74) stürzte ab und verletzte sich. Eine Zeugin sah den Zwischenfall. Eine Einheimische erlitt beim Queren eines Schneefeldes eine Riss-Quetsch-Wunde und musste geborgen werden. Auch ein deutscher Kletterer (29) musste ins Tal gebracht werden.