„Wer die Heimat liebt, muss Erneuerbare ausbauen“

Vor Kurzem wurde das EABG im Nationalrat beschlossen – wie sehen Sie die Bedeutung des Gesetzes?

Yannick Shetty: Wir sehen den Ausbau der Erneuerbaren als dringend notwendig, auch aus patriotischer Perspektive. Wer seine Heimat liebt, der muss Erneuerbaren ausbauen.