Schlafprobleme bei Hitze: Was jetzt wirklich hilft

„Diese einfachen Tipps sorgen dafür, dass der Körper auch bei Hitze leichter zur Ruhe kommt und die Nacht erholsamer wird“, so Dr. Saletu. Gerade während einer Hitzewelle lohnt es sich, auf die Signale seines Körpers zu achten und die Schlafumgebung möglichst kühl zu halten. Oft sind es schon kleine Veränderungen, die den Unterschied zwischen einer schlaflosen Schwitznacht und einer deutlich erholsameren Nacht ausmachen.