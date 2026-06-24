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Schlafprobleme bei Hitze: Was jetzt wirklich hilft

Regeneration & Schlaf
24.06.2026 10:00
Einige einfache Maßnahmen erleichtern das Einschlafen bei Hitze.
Einige einfache Maßnahmen erleichtern das Einschlafen bei Hitze.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Heiße Tage sind das eine, schlaflose Nächte das andere. Wenn die Temperaturen auch nach Sonnenuntergang nur wenig sinken, leidet die nächtliche Erholung. Schlafmediziner Dr. Michael Saletu erklärt, warum Hitze unseren Schlaf stört – und welche Maßnahmen die Nächte angenehmer machen. Gleich ausprobieren!

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Wenn das Thermometer tagelang 32, 35 oder mehr Grad anzeigt, ist die Freude über den Sommer schnell verflogen. Die größte Belastung folgt für viele aber erst nach Sonnenuntergang. Die Hitze steckt in Wänden, Dächern und Wohnungen fest, Schlafzimmer kühlen kaum noch ab. Statt erholsamer Nachtruhe heißt es dann: schwitzen, wach liegen oder immer wieder aufwachen.

Kein Wunder: Damit wir gut einschlafen können, muss der Körper seine Kerntemperatur leicht absenken. Genau dieser natürliche Vorgang wird durch Hitze erschwert. „Ist das Schlafzimmer zu warm, fällt das Einschlafen schwerer, der Tiefschlaf wird häufiger unterbrochen und die Erholung bleibt auf der Strecke. Schon nach wenigen Nächten können sich Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und ein allgemeines Gefühl von Erschöpfung bemerkbar machen“, berichtet Schlafmediziner Dr. Michael Saletu.

Besonders belastend sind Hitzewellen, die über mehrere Tage oder Wochen andauern. Vor allem ältere Menschen, kleine Kinder und Personen mit chronischen Erkrankungen reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen. Doch auch gesunde Erwachsene spüren oft deutlich, wie sehr heiße Nächte an ihren Kräften zehren.

Die gute Nachricht: „Um bei tropischen Temperaturen trotzdem gut zu schlafen, helfen bereits einfache Maßnahmen“, so Dr. Saletu.

Dr. Saletus beste Tipps für heiße Tage und Nächte
  • Tagsüber abdunkeln: Vorhänge, Rollos oder Jalousien geschlossen halten, damit sich der Raum nicht zu stark aufheizt.
  • Richtig lüften: Frühmorgens und spätabends gut durchlüften. Tagsüber die Fenster geschlossen halten, damit die kühle Luft im Raum bleibt.
  • Nicht zu schwer essen: Untertags und vor allem abends lieber leichte Mahlzeiten wie Salat oder Gemüse wählen. Stark gewürzte Speisen meiden, weil sie zum Schwitzen anregen.
  • Lauwarm statt kalt duschen: Das hilft dem Körper beim Abkühlen und verhindert den sogenannten Rebound-Effekt. Nach einer eiskalten Dusche verengen sich nämlich die Blutgefäße in der Haut. Anschließend reagiert der Körper mit verstärkter Durchblutung, um die Körpertemperatur zu stabilisieren. Dadurch ist uns sogar noch wärmer als davor.
  • Leichte Bettwäsche wählen: Dünne Decken und Bettwäsche aus Baumwolle, Leinen oder Seide sind luftdurchlässig und nehmen Feuchtigkeit gut auf.
  • Kleine Kühlhilfen nutzen: Ein Thermophor mit kaltem Wasser oder im Gefrierfach gekühlte Socken sowie ein feuchtes Tuch sorgen für Verdunstungskälte.
  • Ausreichend trinken: Über den Tag verteilt genügend Wasser oder lauwarme Getränke zu sich nehmen. Vorsicht, sehr kalte Drinks regen den Körper zum Nachwärmen an. Alkohol und Koffein stören die Nachtruhe.

„Diese einfachen Tipps sorgen dafür, dass der Körper auch bei Hitze leichter zur Ruhe kommt und die Nacht erholsamer wird“, so Dr. Saletu. Gerade während einer Hitzewelle lohnt es sich, auf die Signale seines Körpers zu achten und die Schlafumgebung möglichst kühl zu halten. Oft sind es schon kleine Veränderungen, die den Unterschied zwischen einer schlaflosen Schwitznacht und einer deutlich erholsameren Nacht ausmachen.

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