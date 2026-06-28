Hitzewelle in Europa
Heiß wie ein Sommertag: Nachtrekord in Deutschland
So heiß wie an einem Sommertag – und doch mitten in der Nacht. Die vergangene Nacht war in Deutschland die bislang wärmste seit Messbeginn. Laut Angaben des Wetterdienstes kühlte es in Ostsachsen nicht unter 29,4 Grad ab!
Der Sommertag in der Nacht wurde konkret in Kubschütz gemessen. Es ist nicht der erste traurige Hitzerekord, der in Deutschland im Zuge der aktuell massiven Hitzewelle aufgestellt wurde.
Bundesweiter Hitzerekord
Am Samstag wurden nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes zahlreiche Hitzerekorde gebrochen – neben den einzelnen Bundesländern auch bundesweit. Die höchste je gemessene Temperatur lag bei 41,5 Grad, gemessen wurde sie in Sachsen-Anhalt.
1000 zusätzliche Todesfälle in Frankreich
Von der Hitzewelle schwer betroffen ist auch Frankreich, wo die Gesundheitsbehörden während der aktuellen Hitzewelle seit Mittwoch etwa 1000 zusätzliche Todesfälle im Vergleich zu den Vormonaten verzeichnet haben. Laut einer Mitteilung der Gesundheitsbehörde starben vor allem ältere Menschen ab 65 Jahren. Die Zahlen seien vorläufig und wohl zu niedrig angesetzt, hieß es. Nach elf Tagen außergewöhnlicher Hitze mit mehr als 40 Grad in vielen Teilen des Landes sanken die Temperaturen in Frankreich am Sonntag etwas.
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