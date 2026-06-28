Heiß wie ein Sommertag: Nachtrekord in Deutschland

1000 zusätzliche Todesfälle in Frankreich

Von der Hitzewelle schwer betroffen ist auch Frankreich, wo die Gesundheitsbehörden während der aktuellen Hitzewelle seit Mittwoch etwa 1000 zusätzliche Todesfälle im Vergleich zu den Vormonaten verzeichnet haben. Laut einer Mitteilung der Gesundheitsbehörde starben vor allem ältere Menschen ab 65 Jahren. Die Zahlen seien vorläufig und wohl zu niedrig angesetzt, hieß es. Nach elf Tagen außergewöhnlicher Hitze mit mehr als 40 Grad in vielen Teilen des Landes sanken die Temperaturen in Frankreich am Sonntag etwas.