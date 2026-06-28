Wie Sie von der Firmenpension ab 2027 profitieren

Derzeit finanzieren 1,7 Erwerbstätige einen Pensionisten, 2035 sind es nur noch 1,5 und 2050 nur noch 1,3. Damit steigt die Last für die arbeitende Bevölkerung, schon jetzt sind die Pensionen ein riesiger Brocken im Budget, mit Zuschüssen von über 30 Milliarden Euro jährlich.