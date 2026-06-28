Familie nahm Abschied: Marcel ruht nun in Frieden

Und oben auf der Urne ein Hanfblatt

„Die Kinder von Marcels Schwester haben seine Urne bemalt. Ein Fisch, ein Engel, ein Herz. Und obendrauf ein Hanfblatt“, erzählt Jenny. Darüber der Spruch: „Unser Herz ist traurig und schwer. Wir vermissen dich so sehr.“ Dann erklang das Lied „Flügel“ von Daniel Aubeck: „Du musstest gehen, denn der Schmerz war zu groß. Hast gekämpft, doch nie gesagt, wie schwer du dich tust. Bis zum letzten Tag, an dem du Flügel bekamst.“