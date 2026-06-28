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Mittels Alarmsingal

Wie eine App bei einem Amoklauf Leben retten kann

Kärnten
28.06.2026 10:00
„NoKo“ wird schon an einigen Schulen in Österreich verwendet.
„NoKo“ wird schon an einigen Schulen in Österreich verwendet.(Bild: Elena Überbacher)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Auslöser war der schreckliche Amoklauf in Graz: Das Ingeborg-Bachmann-Gymnasium setzt seit einiger Zeit auf eine spezielle Notfall-App. Die „Krone“ sprach mit Direktor Markus Krainz und App-Entwickler Pascual Alsonso Raab Schulten über die Notwendigkeit und Funktion der App.

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„Nach dem Amoklauf in Graz habe ich mir gemeinsam mit dem Kollegium Gedanken über solch eine Schreckenssituation an unserer Schule gemacht“, erzählt Markus Krainz, Direktor des Ingeborg-Bachmann-Gymnasiums. Die Schule ist groß und durch viele Nebeneingangstüren erreichbar. Der Direktor wollte ein eigenes Alarmsystem errichten, doch die Behörde und zuständige Organe stellten sich quer. „Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut und bin auf die Notfallkommunikations-App, kurz NoKo-App gestoßen.“

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