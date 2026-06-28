Wie eine App bei einem Amoklauf Leben retten kann

„Nach dem Amoklauf in Graz habe ich mir gemeinsam mit dem Kollegium Gedanken über solch eine Schreckenssituation an unserer Schule gemacht“, erzählt Markus Krainz, Direktor des Ingeborg-Bachmann-Gymnasiums. Die Schule ist groß und durch viele Nebeneingangstüren erreichbar. Der Direktor wollte ein eigenes Alarmsystem errichten, doch die Behörde und zuständige Organe stellten sich quer. „Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut und bin auf die Notfallkommunikations-App, kurz NoKo-App gestoßen.“