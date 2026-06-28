Coole Zonen? Kommen Sie am Montag wieder

„Steigende Temperaturen und mehr Hitzetage in der Stadt werden speziell für vulnerable Gruppen immer belastender. Mit den Coolen Zonen schafft die Stadt Wien Abhilfe“, schreibt die Stadt selbst stolz auf ihrer Homepage. Und das klingt großartig, aber: ...
Wie berichtet, haben diese Abkühlorte fast alle derzeit geschlossen. Ausgerechnet dann, wenn die Hitzewelle ihren 40-Grad-Höhepunkt erreicht. Schuld: das Wochenende. Wieso sich die blöde Hitzwelle auch nicht an Öffnungszeiten halten kann ...
Laut dem Sprecher von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) liegen die versperrten Tore an den Partnerorganisationen, wie Büchereien, die generell nicht offen hätten. Kann man eben nichts machen.
Offen haben zumindest die Coolen Zonen in vier Pensionistenklubs. Vier! In einer Zwei-Millionen-Stadt. Diese vier Zonen sind hier zu finden: In Landstraße am Ljuba-Welitsch-Platz 12A, in Neubau am Neubaugürtel 6A, sowie in Penzing (Käthe-Dorschgasse 17) und Ottakring am Hoferplatz 3.
Am Montag öffnen die Abkühl-Oasen wieder – die meisten machen aber um 17 Uhr zu. In der größten Nachmittagshitze.
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