Blaues Auge für Österreich – jetzt wartet Spanien!

Die Vorrunde ist überstanden – jetzt wartet Europameister Spanien auf Österreichs Fußballer. Allerdings war die Leistung beim 3:3 gegen Algerien alles andere als berauschend, schließlich war das ÖFB-Team zwischenzeitlich schon auf der Heimreise. Ein später Ausgleich von Kalajdzic bescherte Österreich aber doch noch das Ticket für das Sechzehntelfinale. Im WM-Studio gibt es von Stefan Maierhofer noch einmal die Analyse zum Spiel.