Schreiben ohne Zweck – aber sehr wohl mit Sinn

In Zeitungen wird geschrieben, die Texte im Radio und TV sind auch erst geschrieben worden, die Polizei schreibt Organmandate, das Finanzamt macht „Vorschreibungen“ (da steckt das Schreiben sogar im Namen) – nur Briefe werden immer weniger geschrieben, was die Kulturpessimisten bedauern. Und ja, fast vergessen: Bücher werden auch immer noch geschrieben. Am meisten geschrieben wird wahrscheinlich auf dem Smartphone.