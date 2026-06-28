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Belastung für Fauna

Heiße Tage, großer Durst: Tiere im Hitzestress

Vorarlberg
28.06.2026 09:00
Ab ins kühle Nass: Die Gluthitze macht nicht nur uns Menschen zu schaffen, sie ist auch eine ...
Ab ins kühle Nass: Die Gluthitze macht nicht nur uns Menschen zu schaffen, sie ist auch eine große Belastung für die Tierwelt.(Bild: Rubina Bergauer)
Porträt von Rubina Bergauer
Von Rubina Bergauer

Die anhaltende Sommerhitze bringt nicht nur Menschen ins Schwitzen, sondern stellt auch Wild- und Haustiere vor große Herausforderungen. Mit einfachen Maßnahmen lässt sich jedoch dazu beitragen, dass sie die heißen Tage besser überstehen.

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Schweißtreibende Temperaturen, aufgeheizter Asphalt und ausgetrocknete Böden: Hitzewellen und Tropennächte treten auch hierzulande immer häufiger auf. Während viele Menschen sich zumindest mithilfe einer Klimaanlage oder am Badesee abkühlen, geraten Wild- und Haustiere zunehmend unter Hitzestress.

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