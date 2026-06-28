Schwere Gasexplosion in Lkw beim Linzer Flughafen

Gegen 15.20 waren mehrere Lkw-Lenker dabei, sich am Gelände des Flughafens in Hörsching eine Mahlzeit zuzubereiten. Dazu verwendeten sie eine Gasflasche. Aus noch ungeklärter Ursache explodierte diese. Ein 50-jähriger Serbe wurde Zeuge des Unfalls. Er rettete geistesgegenwärtig seine verletzten Kollegen, setzte die Rettungskette in Gang und leistete bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe.