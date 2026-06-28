Schwere Gasexplosion in Lkw beim Linzer Flughafen

Am Gelände des Linzer Flughafens war es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall mit einer Gasflasche gekommen. Serbische Lkw-Lenker hatten in einem Anhänger mit einer Gasflasche gekocht, als diese plötzlich in die Luft ging. Dabei wurden sieben Männer verletzt, zwei davon sogar schwer.
Gegen 15.20 waren mehrere Lkw-Lenker dabei, sich am Gelände des Flughafens in Hörsching eine Mahlzeit zuzubereiten. Dazu verwendeten sie eine Gasflasche. Aus noch ungeklärter Ursache explodierte diese. Ein 50-jähriger Serbe wurde Zeuge des Unfalls. Er rettete geistesgegenwärtig seine verletzten Kollegen, setzte die Rettungskette in Gang und leistete bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe.
Schwerverletzt nach Wien geflogen
Ein 41- und ein 54-Jähriger wurden durch die Detonation schwer verletzt. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber in das AKH nach Wien geflogen. Fünf weitere Verletzte kamen in verschiedene Krankenhäuser nach Wels und Linz. Die Ermittlungen zur Explosionsursache laufen noch.
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