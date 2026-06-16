Fußball-WM: Das rät der Schlafmediziner allen Fans

Konkret empfiehlt der Schlafmediziner: „Ein, zwei Tage vor dem Spiel sollte man beginnen, ein paar Stunden früher ins Bett zu gehen. Um das zu schaffen, gilt es, am Nachmittag und am frühen Abend Licht so gut wie möglich zu meiden. Am Tag des Spiels ,strategisch‘ aufstehen, das heißt den Wecker auf knapp vor dem Anpfiff stellen, nach dem Aufwachen gleich helles Licht einschalten und etwas Bewegung machen. Wer möchte, setzt zusätzlich auf Koffein (z.B. Kaffee trinken). Am Folgetag kann zusätzlich ein kurzer Powernap von zehn bis zwanzig Minuten helfen, um große Müdigkeit in den Griff zu bekommen.“