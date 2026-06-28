Wolff: „Wir haben damals einfach beide gefeuert“

Im Duell auf Augenhöhe glich Mercedes-Pilot George Russell gegen Kimi Antonelli am Samstag im Spielberg-Qualifying auf 4:4 nach Polepositions aus und will am Sonntag nach Siegen auf 2:5 verkürzen. Um nach verkorksten Wochen endlich wieder Druck auf seinen Teamkollegen zu machen. Aber mit Maß und Ziel, vor allem wenn das Duell Rad an Rad ausgetragen wird.