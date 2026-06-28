Wolff: „Wir haben damals einfach beide gefeuert“

Das interne Duell bei Mercedes zwischen WM-Leader Kimi Antonelli und Spielberg-Polesetter George Russell bekommt auf dem Red Bull Ring schon vor dem Rennen neue Brisanz. Wie es bei den „Sternen“ laufen kann, wenn sich zwei streiten, darüber sprach Teamchef Toto Wolff auf dem Ring öffentlich. Und verblüffte dabei durchaus.
Im Duell auf Augenhöhe glich Mercedes-Pilot George Russell gegen Kimi Antonelli am Samstag im Spielberg-Qualifying auf 4:4 nach Polepositions aus und will am Sonntag nach Siegen auf 2:5 verkürzen. Um nach verkorksten Wochen endlich wieder Druck auf seinen Teamkollegen zu machen. Aber mit Maß und Ziel, vor allem wenn das Duell Rad an Rad ausgetragen wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.