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Duell weckt Erinnerung

Wolff: „Wir haben damals einfach beide gefeuert“

Formel 1
28.06.2026 10:00
Toto Wolff mit George Russell in Spielberg.
Toto Wolff mit George Russell in Spielberg.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Das interne Duell bei Mercedes zwischen WM-Leader Kimi Antonelli und Spielberg-Polesetter George Russell bekommt auf dem Red Bull Ring schon vor dem Rennen neue Brisanz. Wie es bei den „Sternen“ laufen kann, wenn sich zwei streiten, darüber sprach Teamchef Toto Wolff auf dem Ring öffentlich. Und verblüffte dabei durchaus.

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Im Duell auf Augenhöhe glich Mercedes-Pilot George Russell gegen Kimi Antonelli am Samstag im Spielberg-Qualifying auf 4:4 nach Polepositions aus und will am Sonntag nach Siegen auf 2:5 verkürzen. Um nach verkorksten Wochen endlich wieder Druck auf seinen Teamkollegen zu machen. Aber mit Maß und Ziel, vor allem wenn das Duell Rad an Rad ausgetragen wird.

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